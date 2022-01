Sachbeschädigung eines Kirchenfensters

In Walsdorf beschädigten unbekannte Täter vermutlich durch Steinwurf im Zeitraum 15.01.2022, 11:00 Uhr -19:00 Uhr ein Buntglasfenster der St. Arnulphus-Kirche. Täterhinweise werden unter 06592-9626-0 an die Polizeiinspektion Daun erbeten.

Walsdorf (ots).



