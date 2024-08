Prüm

Sachbeschädigung einer Sitzbank

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Foto: Polizei Prüm Foto: Polizei Prüm

Am Dienstag, den 06.08.2024, kam es im Gerberweg in Prüm im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung an einer Sitzbank.