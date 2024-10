Wittlich

Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Samstag dem 19.10.2024 gegen 22:20 Uhr wurde in der Kegelbahnstraße in Wittlich eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen.