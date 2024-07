Wittlich

Sachbeschädigung durch Wasseraustritt

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 18.07.2024 gegen 21:10 Uhr kam es in der Mittleren Kordel in Wittlich zu einem massiven Wasseraustritt aus einem leerstehenden Einfamilienhaus.