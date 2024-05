Mülheim/Mosel

Sachbeschädigung durch Steinwurf

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 15.05.2024, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Stein in ein Fenster in der Veldenzer Straße in Mülheim an der Mosel geworfen.