Prüm

Sachbeschädigung durch Sprühfarbe

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 03.07.2024, bis Donnerstag, den 04.07.2024, kam es in dem Parkhaus in der Teichstraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung.