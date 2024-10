Sachbeschädigung durch mehrere Graffitis

B 257 Irrel. Echternach (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit vom 14.10.2024 – 20.10.2024 mehrere Graffitis an Brückenpfeilern, verkehrsrechtlichen Bauwerken und Verkehrszeichen entlang der momentan gesperrten B 257 im Bereich zwischen Irrel und Echternach aufgesprüht.

Die Graffitis enthalten zum Teil die Buchstabenkombination „CASL“.

Durch die Graffitis ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Wer hat in diesem Bereich Personen mit Sprühflaschen gesehen oder kann Hinweise bzgl. des Schriftzuges geben?



Hinweise werden erbeten an die Polizei Bitburg, 06561/9685-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg





