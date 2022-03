Sachbeschädigung durch Luftpistole (Soft-Air)

Traben-Trarbach, ST Wolf (ots) – Im Zeitraum von 21.03.2022, 17:30 – 22.03.2022, 17:55 Uhr kam es in Traben-Trarbach im Stadtteil Wolf an einem Einfamilienhaus in Ortsrandlage in der Straße Im Leinertsgarten zu einer Sachbeschädigung an der rückwärtigen, in Richtung Klosterruine gerichteten, Terrassentür.