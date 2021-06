Sachbeschädigung durch Graffiti am Sporthaus

Esch bei Jünkerath (ots) – PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 03. Juni 2021 ------------------------------------------------------------ Esch bei Jünkerath (ots) – Wie der Polizei Prüm am 02.06.21 zugetragen wurde, wurde im Zeitraum vom 08.05.28.05.2021 ein Sporthäuschen auf dem Sportplatzgelände des FC Esch (Esch bei Jünkerath) mittels Graffiti beschmiert.

Esch bei Jünkerath (ots) – Wie der Polizei Prüm am 02.06.21 zugetragen wurde, wurde im Zeitraum vom 08.05. – 28.05.2021 ein Sporthäuschen auf dem Sportplatzgelände des FC Esch (Esch bei Jünkerath) mittels Graffiti beschmiert.

Das Graffiti trägt die Aufschrift „STAR“ in blauer Farbe.

Es entstand ein Schaden von ca. 2000EUR.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



