Sachbeschädigung durch Graffiti am Impfzentrum in Hillesheim

Am 17.03.2022 gegen 00:26 Uhr begab sich eine scheinbar männliche Person zum Impfzentrum in Hillesheim und besprühte die Außenwand mit dem Schriftzug "Pflegt Euch selbst!

"



Aufgrund der vorhandenen Überwachungskameras konnte die Person bei der Tat videografiert werden, so dass sich ein Tatverdacht gegen eine männliche Person ergab, die wie folgt beschrieben werden kann: schlank, männlich, helle Hose, dunkle halblange Jacke.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell