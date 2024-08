Sachbeschädigung durch Graffiti

Durch den Bürgermeister der Ortsgemeinde Kerpen/Eifel wurde am gestrigen Freitag eine Sachbeschädigung am Transformatorenhaus in der Adenauer Straße angezeigt.

Ein bislang unbekannter Täter besprühte den dortigen Verputz mit einer schwarzen Lackfarbe in einer Höhe von 60 bis 300 cm und einer Länge von ca. 400 cm. Die Tat dürfte sich am Wochenende vom 09.08.2024 bis 13.08.2024 ereignet haben.

Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR eingeschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Tel.: 06592-96260 oder per Mail: pidaun@polizei.rlp.de)



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell