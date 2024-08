Am Freitag, 09.08.2024, wurden an der Markthalle auf dem Ausstellungsgelände in Prüm frische Farbschmierereien festgestellt.

Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro.



Täterhinweise sind an die Polizeiinspektion zu richten; 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



