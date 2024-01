Sachbeschädigung durch Feuer, Täter stellt sich (Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.01.2024, 17:40 Uhr)

Am 02.01.2024 gegen 17:40 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Daun bereits nachfolgendes berichtet: Am 02.01.2024 gegen 14:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Altkleidercontainer im Bereich der Holzmaarstraße in Gillenfeld gerufen.

Symbolbild Foto: dpa



Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einem Schwelbrand im Inneren des Containers gekommen war.

Durch die Feuerwehr wurde der Container geöffnet und der Schwelbrand in der darin befindlichen Kleidung schnell gelöscht.

Die genaue Ursache des Brandes ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Aktuell dürfte es als wahrscheinlich anzusehen sein, dass ein bisher unbekannter Täter einen brennenden oder glimmenden Gegenstand, möglicherweise einen noch vorhandenen Silvesterböller in das Innere des Containers warf.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Nahezu zeitgleich meldete sich die Mutter eines 12-jährigen Jungen aus dem Bereich der Ortslage Gillenfeld und teilte mit, dass ihr Sohn sich soeben ihr gegenüber offenbart habe.

Er sei mit zwei anderen Kindern am Altkleidercontainer gewesen und habe einen Silvesterböller in den Container geworfen.

Im Anschluss habe man den Qualm gesehen und die nahende Feuerwehr.

Nun kam bei dem 12-jährigen ein schlechtes Gewissen auf und er gestand die Tat seiner Mutter gegenüber, welche sich umgehend zur Klärung des Sachverhalts auf der Polizeiinspektion Daun meldete.



Im weiteren Verlauf wird der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Trier vorgelegt, wobei der 12-Jährige aufgrund seines Alters als strafunmündig einzustufen ist.



Ein erzieherisches Gespräch mit diesem wird stattfinden.

Es darf als absolut positiv zu bewerten sein, dass der 12-Jährige sich zur Tat bekannte und somit aktiv an der Aufklärung der Tat mitwirkte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell