Hallschlag

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Sonntag den 10.04.2022, gegen 00:00 Uhr, entzündeten unbekannte Täter im Bereich Hallschlag, an einem an der L22 in Fahrtrichtung Berk gelegenen Wohnhaus, eine an einem hölzernen Gartenzaun befestigte Eigenkonstruktion, bestehend aus Warnjacke und Warnweste.