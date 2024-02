Sachbeschädigung durch Eierwurf

In der Nacht vom 30.01.2024 auf den 31.01.2024 bewarfen unbekannte Täter innerhalb der Ortslage Lissendorf zwei Anwesen mit rohen Eiern.

Symbolbild Foto: dpa

Es wurden gezielt vor den Gebäuden geparkte PKW und Fassaden beworfen. An einer Fassade entstand hierdurch ein Sachschaden.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax-Nr.: 06551/942-50

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell