Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 13:41 Uhr

Wittlich-Wengerohr

Sachbeschädigung / Auffinden eines Fahrrades

In der Zeit vom 05.11. bis 07.11.2020 wurde in Wittlich-Wengerohr auf dem dortigen Spielplatz in der Gartenstraße ein Zaun beschädigt.