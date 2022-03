Sachbeschädigung auf KiTa-Gelände in Klausen

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die unbekannten Täter auf den nicht umfriedeten, abgelegenen Außenbereich der sogenannten „Waldgruppe“ vor dem Ortseingang Klausen (von Esch kommend) begeben. Dort zündeten sie die Stoffummantelung eines Vorhängeschlosses an, mit dem ein Bauwagen verschlossen war. Weiterhin verbrannten sie mithilfe von Brandbeschleunigern angemalte Stöcke der Kinder sowie einige Holzscheite, die unter dem Bauwagen gelagert wurden.

Die Kinder fanden am Dienstagvormittag nur noch die Überreste ihrer Kunstwerke, die sie tags zuvor im Wald zurückgelassen hatten.

Zeugen, die Hinweise zum o. g. Sachverhalt oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06571 – 9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



