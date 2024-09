Im Zeitraum zwischen dem 28.09.2024 und dem 29.09.2024 kam es im Gewerbegebiet in Tellig zu einer Sachbeschädigung an Weihnachtsbäumen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter auf das umzäunte Grundstück und schnitten dort von ca. 800-1000 Weihnachtsbäumen die Spitzen ab, sodass diese nun zum Verkauf unbrauchbar sind. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 20.000EUR entstanden.



Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.



