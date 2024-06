Sachbeschädigung an Wahlplakat

Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.05.2024 und Samstag, 01.06.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat für die Kommunalwahl/Europwahl 2024. Das Wahlplakat war auf einem Parkplatz an der B410 zwischen Prüm und der Dausfelder Höhe aufgestellt.

Anzeige

Prüm (ots).



Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.05.2024 und Samstag, 01.06.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat für die Kommunalwahl/Europwahl 2024.



Das Wahlplakat war auf einem Parkplatz an der B410 zwischen Prüm und der Dausfelder Höhe aufgestellt. Das Plakat wurde durch Aufsprühen von Farbe von bislang unbekannten Tätern beschädigt.



Hinweise werden an die Polizei Prüm unter Tel. 06551/9420 oder via Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell