Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Dabei wurde ein dortiges Verkehrszeichen, welches auf einen Parkplatz hinweist, mitsamt dem Befestigungsrohr aus der Halterung gerissen.



Im Anschluss dessen wurde das daran befindliche Verkehrszeichen verbogen und in die nahegelegene Kyll geworfen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 bzw. an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591-95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christoph Zimmer, PK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell