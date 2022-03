Sachbeschädigung an Siloballen

Durch unbekannte Täter, wurden auf einem Feld am Ende der Schloßheckerstraße in Watzerath, zwischen Oktober 2021 und dem 24. März 2022 Siloballen durch Eisenstäbe beschädigt.

In zwei Siloballen steckten die Eisenstäbe noch, drei weitere waren teilweise aufgerissen. Bei den Eisenstäben könnte es sich um Geschosse handeln, mit welchen Schießübungen verrichtet wurden.



Zeuge die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551-9420 oder per E-Mail pi.pruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



