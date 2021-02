Sachbeschädigung an PKW durch Reifenstecher

Roth bei Prüm (ots). PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 18. Februar 2021 ------------------------------------------------------------ Roth bei Prüm (ots) – Im Zeitraum vom 12.02.17.02.2021 wurden Reifen eines Auflieger Kippers, welcher am Parkplatz Mooshaus/Roth b. Prüm an der Bundesstraße 265 abgestellt war, mittels einem unbekannten Gegenstand zerstochen.

Roth bei Prüm (ots) – Im Zeitraum vom 12.02. – 17.02.2021 wurden Reifen eines Auflieger Kippers, welcher am Parkplatz Mooshaus/Roth b. Prüm an der Bundesstraße 265 abgestellt war, mittels einem unbekannten Gegenstand zerstochen.

Es wurden insgesamt drei Reifen beschädigt, dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



