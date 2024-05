Sachbeschädigung an PKW durch Abtreten der Außenspiegel, sowie Beschädigung einer Mülltonne

In der Nacht vom 09.05.2024 auf den 10.05.2024 wurde ein in der Bahnhofstraße abgestellter PKW beschädigt.

Bis dato unbekannte/-r Täter traten die beiden Außenspiegel ab. Zudem rissen die Personen einen Scheibenwischer vom PKW ab.

Ferner wurde eine in der Nähe des PKW'S stehende Mülltonne einen Abhang hinuntergeworfen, sodass auch hieran Sachschaden entstand.



Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel.: 06592/9626-0, in Verbindung zu setzen.



