Wittlich

Sachbeschädigung an PKW

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, den 02.11.2024 im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr bis 11:00 Uhr wurde auf dem DM-Parkplatz in Wittlich die rechte Fahrzeugseite an einem abgestellten PKW, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt.