Sachbeschädigung an PKW

Der Täter drehte eine Schraube in den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs, was der Fahrerin erst nach Fahrtantritt auffiel.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



