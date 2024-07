Im Zeitraum vom 18.07.24, 19:00 Uhr – 19.07.24, 11:00 Uhr wurde ein in der Ortsmitte von Uersfeld abgestellter PKW von bis dato unbekanntem Täter zerkratzt.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.



