Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 28.04.2024, war im Hohlweg in Flußbach, ein Mazda 626, abgestellt.

Der Eigentümer war von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr abwesend.

In dieser Zeit bohrte ein/e bisher unbekannte/r Täter/in vermutlich mittels Akkuschrauber einen Spiralbohrer in einen Reifen des Pkws.

Glücklicherweise stellte der Geschädigte den steckenden Bohrer vor Fahrtantritt fest.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



