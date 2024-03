Wittlich

Sachbeschädigung an PKW

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

In der Zeit von Samstag, 09.03.2024, 17:30 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 13:00 Uhr, wurde in der Kasernenstraße in Wittlich ein abgestelltes Fahrzeug durch das Besprühen mit Lack beschädigt.