Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, den 07.01.2024 und Dienstagmorgen, den 09.01.2024 ereignete sich in Liesenich in der Gartenstraße eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Symbolbild Foto: dpa

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Vorderreifen eines PKWs mit einem spitzen Gegenstand durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.



