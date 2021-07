Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, den 07.07.2021 wurde im Zeitraum zwischen 16:50 Uhr und 17:50 Uhr ein in der Arnold-Janssen-Straße abgestellter PKW Mercedes Benz C180 mutwillig beschädigt.



An dem Wagen wurde die Beifahrerseite an mehreren Stellen vorsätzlich verkratzt.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571-9260.



