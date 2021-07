Rivenich

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Montag, 05.07.2021, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 06.07.2021, 08.10 Uhr, wurde an einem in der Weinstraße in Rivenich abgestellten Pkw ein Scheibenwischer und die Radioantenne abgebrochen.