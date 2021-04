Wittlich

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 07.04.2021, ca. 16.30 Uhr bis Donnerstag, 08.04.2021, 18.00 Uhr wurde ein in der Sternbergstraße in Wittlich abgestellter Pkw, BMW Mini, am vorderen linken Kotflügel beschädigt.