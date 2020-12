Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 22:31 Uhr

Im Zeitraum von Sonntag, 20.09.20, 19:00 Uhr bis Montag,21.09.20, 12:45 Uhr kam es in Stadtkyll im Birkenweg zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Opel Corsa.





Am vorgenannten PKW wurde ein Schaden in Form von durchgehenden Kratzspuren auf der Beifahrerseite durch die Geschädigte entdeckt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1300EUR.



Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und/oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.



