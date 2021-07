Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Im Tatzeitraum 09.07.2021, 19:30 Uhr bis 10.07.2021, 13:20 Uhr hatte ein 25-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der Stadt Trier sein Fahrzeug, einen Personenkraftwagen im Bereich der Zufahrtsstraße zum Sportplatz in Kelberg, in Höhe eines dortigen Firmengeländes abgestellt.





Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an seinem Außenspiegel feststellen.



Durch einen bisher unbekannten Täter dürfte dieser gewaltsam beschädigt worden sein, so dass das Gehäuse und das Spiegelglas beschädigt wurden.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Verursachern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



