Kinderbeuern

Sachbeschädigung an Omnibus

In der Zeit von Freitag, 22.04.2022, 08.00 Uhr, bis Samstag, 23.04.2022, 16.15 Uhr war ein Omnibus in der Verlängerung der Schulstraße am Wendehammer des Sportplatzes in Kinderbeuern abgestellt.