Sachbeschädigung an mehreren PKW in Briedel – Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch, den 17.11.21 auf Donnerstag, den 18.11.21 kam es in Briedel vermehrt zu Sachbeschädigungen an PKW.

Die Geschädigten parkten ihre PKW in der Hauptstraße, sowie in der Gartenstraße in Briedel. Die Fahrzeuge wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf der Motorhaube, sowie an den Türen zerkratzt. An allen PKW entstand jeweils hoher Sachschaden. Durch die Polizei Zell wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die in der Tatnacht in Briedel verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell, unter 06542-98670, zu melden.



