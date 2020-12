Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 21:21 Uhr

Wittlich

Sachbeschädigung an Lkw / Scheibe eingeschlagen

In der Zeit von Samstag, 07.11.2020, 16.00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 07.00 Uhr, wurde an einem in der Max-Planck-Straße in Wittlich abgestellten Lkw die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen.