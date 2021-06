Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug im Zuge der Mai-Nacht

Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 06:50 Uhr

Im Tatzeitraum 01.05.2021, 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein, im Hof des Anwesens abgestellter Personenkraftwagen eines 61-jährigen Geschädigten, in der Straße „Am Brönnchen“ in Gerolstein, mittels Bewurf von Gegenständen beschädigt.





Aufgrund der Art und Weise der Beschädigungen, sowie der vor Ort aufgefundenen Spurenlage musste davon ausgegangen werden, dass bisher unbekannte Täter im Zuge der sogenannten „Hexennacht“ durch die Straße zogen und Gegenstände auf beziehungsweise gegen das Fahrzeug warfen.



Der Geschädigte stellte am Morgen des 01.05.2021 einen Schaden in Form von Lackabplatzungen im Bereich der Fahrerseite seines Fahrzeuges fest.



Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern, sowie weitere Hinweise im geschilderten Zusammenhang dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



