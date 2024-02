Schalkenmehren

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am 16.02.2024 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines Pkw, welcher in der Maarstraße in Schalkenmehren geparkt war.