Wittlich

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am heutigen Sonntag, den 27.09.2020, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Römerstraße ein Pkw beschädigt, in dem ein ca. 30cm langer Kratzer an der Beifahrertür Fahrerseite hervorgerufen wurde.