Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 17:51 Uhr

Wittlich

Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit vom 02.10.2020, 22:00 Uhr auf den 03.10.2020, 16:40 Uhr wurden in der Kirchstraße in Wittlich an zwei Fahrzeugen der Marke VW UP jeweils ein Reifen zerstochen.