Sachbeschädigung an Hauswand, Lösen von Verkehrszeichen

Am 03.04.2022 zwischen 03:00 Uhr und 10:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter durch die Ortslage von Gillenfeld und beschädigten im Bereich der Brunnenstraße an einem Anwesen mehrere Fassadenplatten in einer Höhe von etwa 160 cm. Durch Zeugen konnte mitgeteilt werden, dass man gegen etwa 03:00 Uhr mehrere Jugendliche oder junge Erwachsene hörte, welche augenscheinlich durch den Ort zogen und lauthals lachten.

Gillenfeld (ots).



Im gleichen Zusammenhang wurde festgestellt, dass ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel im Bereich der Brunnenstraße scheinbar absichtlich „schief“ gezogen wurde.

Ob hier letztlich ein Schaden entstanden war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.



Auch in diesem Zusammenhang erging der Hinweis auf die scheinbar jugendlichen Täter, welche lauthals lachend durch die Ortslage zogen.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



