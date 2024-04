Bengel

Sachbeschädigung an Haustüren

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Zeit vom 05.04.2024 bis zum 06.04.2024 kam es in Bengel, in der Kondelstraße und in der Springiersbacher Straße, jeweils zu einer Sachbeschädigung.