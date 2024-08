Sachbeschädigung an Grundschule – Zeugen gesucht

Bereits Anfang August wurde ein Garagentor der Grundschule in der Straße Hangenbach in Mettendorf mit schwarzer Farbe besprüht.

Wer Hinweise zu dem/den Täter/n geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer 06561-9685-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei

