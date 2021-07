Schönbach (bei Ulmen) (ots) – Zwischen dem 25.07.2021 und dem 28.07.2021 wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Grillhütte im Mühlenweg in Schönbach mutwillig beschädigt.

Es ist bereits der zweite Vorfall in diesem Jahr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dauin



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



