Wittlich

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Dienstag, 10.09.2024, 07.30 bis 16.15 Uhr, wurde an einem in Wittlich (Parkplatz „WILavie“ oder Rommelsbach) abgestellten Pkw, Audi A3, der Lack auf der Fahrerseite zerkratzt.