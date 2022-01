Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Montag, 31.01.2022, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, war ein roter Pkw, Renault, in 54518 Altrich, Zum Schieferfeld, abgestellt.



Der Lack des Pkws wurde über beide Fahrzeugseiten komplett zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Jennifer Kilvanya, PK´in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell