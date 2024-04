Sachbeschädigung an einem Pkw, Zeugen gesucht

Mülheim an der Mosel (ots) – In der Zeit vom 03.04.2024 bis 06.04.2024 kam es in Mülheim, in der Straße „Auf der Acht“, zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem geparkten, roten Pkw.

Der oder die unbekannten Täter zerkratzen den besagten Pkw, auf der rechten und linken Fahrzeugseite sowie der Motorhaube.

Hierzu wurde ein unbekannter, spitzer Gegenstand genutzt.



In den letzten Monaten kam es in der Straße „Auf der Acht“ bereits zu mehreren Beschädigungen an geparkten Pkw.



Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



