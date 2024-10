Sachbeschädigung an der Grundschule in Piesport

Im Zeitraum 11.10.2024, 14:30 Uhr bis 14.10.2024, 11:00 Uhr kam es an der Grundschule in Piesport zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter schlugen mittels Pflastersteinen auf eine Steintreppe im Eingangsbereich und beschädigten diese.

Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf eine kleine vierstellige Summe.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531/95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



