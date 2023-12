Gerolstein

Sachbeschädigung an Aufsteller

Am 07.12.2023 gegen 16:20 Uhr begab sich ein 45-jähriger amtsbekannter Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zu einem Ladengeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein und warf hier einen vor dem Geschäft befindlichen Verkaufsaufsteller um. Es entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.